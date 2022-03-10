15 دقيقة تجمع بنزيما ومبابي بعد الريمونتادا

المصدر: البيان

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تجمع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان علاقة طيبة، خاصة أنهما يتزاملان بالمنتخب الفرنسي.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضور على العلاقة المميزة التي تجمع اللاعبان، وكشفت المقابلة التي جمعتهما بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالأمس.

وكان ريال مدريد حول تأخره بهدف أمام باريس سان جيرمان لفوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليخطف الميرنغي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ 16 على باريس بنتيجة 2/3.

وجاءت الأهداف الخمسة في المباراتين عن طريق بنزيما ومبابي، حيث أحرز الأول هاتريك للريال في لقاء العودة، بينما أحرز مبابي هدف لباريس في لقاء الذهاب ومثله في الإياب.

وقالت الصحيفة أن الشعور بخيبة الأمل تسلل داخل مبابي بعد توديع فريقه للبطولة القارية، قبل أن يحرص مواطنه وصديقه بنزيما على مواساته عقب المباراة.

وأكدت الصحيفة أنه بمجرد أن أصبح الملعب خاوي، دارت محادثة بين بنزيما ومبابي في غرفة بالقرب من غرف ملابس الفريقين، كان يصعب الوصول لها من قبل المصورين.

وأكد الصحيفة أن بنزيما ومبابي كانا خصمين في هذا اللقاء لكنهما صديقان وزميلان بالمنتخب الفرنسي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتزامل اللاعبان في نفس الفريق بعد أن اتخذ مبابي القرار الصحيح بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو في الصيف.

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