ترتيب قمصان لاعبي ليفربول الأعلى مبيعاً

المصدر: البيان

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كشف نادي ليفربول الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس عن أسماء وأرقام أكثر 10 قمصان مبيعا في "الريدز" في الموسم الجاري.

ترتيب القمصان العشرة الأكثر مبيعا بمتاجر ليفربول في موسم 2021-2022:

1- محمد صلاح

2- فيرجيل فان دايك

3- ترينت ألكسندر أرنولد

4- جوردان هينديرسون

5- ديوغو جوتا

6- أليسون بيكر

7- تياغو ألكانترا

8- ساديو ماني

9- روبيرتو فيرمينو

10- آندي روبيرتسون.

ويعد هذا مؤشرا كبيرا على عشق جماهير ليفربول للفرعون المصري الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا متفوقا بسبعة أهداف عن أقرب مطارديه زميليه في الفريق ماني وجوتا اللذين يتشاركان الوصافة برصيد 12 هدفا لكل منهما.

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