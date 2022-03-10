بعد ثلاثية ريال مدريد.. شجار عنيف بين نيمار ونجم باريس

المصدر: البيان

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نشبت مشاجرة عنيفة وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين ثنائي باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، وذلك بعد الخسارة الثقيلة من ريال مدريد.

وكان الريال عوض خسارته أمام باريس في مباراة الذهاب بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، ودك شباك العملاق الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء العودة الذي أقيم بالأمس على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن نيمار ودوناروما وجها النقد لبعضهما بسبب أخطائهما في الهدفين الأول والثاني لريال مدريد، قبل أن يصرخ نيمار في وجه دوناروما ويحمله مسؤولية الخسارة، لينتفض حارس إيطاليا نحو زميله البرازيلي وتحدث معه بعصبية حول فقدانه للكرة خلال الهدف الثاني للريال.

وقالت الصحيفة أن النقاش بين الثنائي كان حادا للغاية، وتفاقم حتى الاعتداء على بعضهما البعض بالأيدي، قبل أن يتم فصلهما من قبل اللاعبين والجهاز الفني.

يذكر أن الهدف الأول للريال جاء بعد خطأ فادح من دوناروما، بينما استغل لاعبو الملكي فقدان نيمار للكرة لإحراز الهدف الثاني في شباك باريس.

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