بعد تخطي دي ستيفانو.. ترتيب بنزيما بين هدافي الريال التاريخيين

المصدر: البيان

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قاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد للفوز على باريس سان جيرمان بعد إحرازه "هاتريك" في شباك النادي الفرنسي خلال المباراة التي انتهت 1/3، بإياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليقود الملكي إلى التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

وقبل ثلاثية باريس، كان بنزيما يمتلك في جعبته 306 هدف مع ريال مدريد، يحتل بهم المرتبة الرابعة في قائمة الهدافين التاريخين للمرينغي، بفارق 3 أهداف عن أسطورة النادي ألفريدو دي ستيفانو.

ووصل بنزيما بعد "هاتريك" باريس للهدف 309 مع ريال مدريد بمختلف المسابقات خلال 592 مباراة، ليصبح ثالث الهدافين التاريخيين للريال.

وجاءت أهداف بنزيما الـ 309، 212 هدف منها في الدوري الإسباني، و21 هدفاً بكأس الملك، و67 هدفاً بالمسابقات الأوروبية، و9 أهداف في البطولات الأخرى.

ترتيب هدافي ريال مدريد عبر التاريخ:

كريستيانو رونالدو 450 هدف.

راؤول غونزاليس 324 هدف.

كريم بنزيما 309 هدف.

ألفريدو دي ستيفانو 308 هدف.

كارلوس سانتيانا 290 هدف.

فيرينتس بوشكاش 242 هدف.

هوجو سانشيز 208 هدف.

باكو خينتو 182 هدف.

بيراري 172 هدف.

إيميليو بوتراجينيو 171 هدف

🔝3️⃣ كريم بنزيمة يُصبح الليلة ثالث هدّاف في تاريخ ريال مدريد! @Benzema

⚽ 309#RealFootball pic.twitter.com/EYhGOcpfMf — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 9, 2022

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