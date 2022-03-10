حمى الغيرة تجتاح جماهير ليفربول بسبب كريم بنزيمة ماعلاقة محمد صلاح !!

المصدر: دبي -مجد عبدالله

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بعد توهجه مساء أمس الأربعاء وقيادته لناديه الريال لعبور باريس سان جرمان بتسجيله ثلاثة أهداف وهو في عمر الـ(34)، بدأت أصوات جماهير نادي ليفربول الإنجليزي ترتفع مطالبة بالإسراع بتجديد عقود أبرز محترفي النادي، الذين وصلوا لعمر الثلاثين، وأبرزهم النجم المصري محمد صلاح.

عبر تويتر غرّد العديد من محبي النادي الإنجليزي بضرورة عدم ممالطة الإدارة بتجديد عقد مو صلاح، مطالبين إياها بوضع حجة أن اللاعب سيصل لعمر الـ(32)، وبالتالي سيقل الأداء ويشح تسجيل الأهداف، جانباً، مستشهدين بالتألق اللافت والعطاء الكبير للنجم الفرنسي كريم بنزيمة مع ناديه الميرنغي، الذي سجل 3 أهداف وكان نجم أمسية الأربعاء بلا منازع، وهو في سن الـ34 و80 يوماً.

وكتب أحد مشجعي الريدز على تويتر :" بنزيمة(34) عاما يسجل ثلاثة أهداف أمس، ليفاندوفسكي(33) عاما يسجل ثلاثة أهداف أول من أمس، ومع هذا لا زلنا نسمع بعض الأراء الصبيانية من جماهير النادي، تطالب بعدم التجديد لنجوم أمثال صلاح وماني وفيرمينيو الذين لا زالوا في الـ 29 من أعمارهم".

وغرّد حساب آخر قائلاً :"ما زال بنزيمة ولوكا مودريتش(36) عاماً يقدمان مستويات هائلة مع الريال في هذا العمر، في حين يطالب بعض مشجعي ليفربول برحيل محمد صلاح وهو لم يصل الثلاثين بعد، أنه أمر مثير للسخرية".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ناديه في صيف العام 2023، ولغاية الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي لتجديد العقد.

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