تشيلسي يسعى لتغيير رخصة التشغيل بعد عقوبة أبراموفيتش

المصدر: وكالات

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قال نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إنه سيسعى لتغيير الرخصة التي يجب أن يعمل بموجبها الآن بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

وقال النادي في بيان "نعتزم الدخول في مناقشات مع الحكومة فيما يتعلق بنطاق الترخيص. وسيشمل ذلك السعي للحصول على إذن لتعديل الترخيص من أجل السماح للنادي بالعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان".

وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت عقوبات على مالك تشيلسي الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وقالت وزارة المالية إن القيود "تنطبق على أي كيان يملكه أو يتحكم به رومان أبراموفيتش"، مضيفة "هذا يعني أن نادي تشيلسي لكرة القدم يخضع الآن أيضًا لتجميد الأصول بموجب العقوبات المالية البريطانية.

وكان الملياردير واحدًا من سبعة أوليغارش روس تعرضوا لعقوبات، بما في ذلك شريكه التجاري السابق أوليغ ديريباسكا، وأعلن الاسبوع الماضي أنه سيبيع النادي الذي اشتراه في العام 2003 وموّل نجاحاته على المستويين المحلي والأوروبي. وقدرت الحكومة البريطانية صافي ثروته بـ9.4 مليار جنيه إسترليني، لكنها قالت إنها ستخفف من تأثير العقوبات على تشيلسي من خلال السماح للنادي بمواصلة العمل.

وذكرت في بيان أن ترخيصًا خاصًا "يسمح بممارسة عدد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم"، مضيفة "يتضمن ذلك أذونات للنادي لمواصلة خوض المباريات والأنشطة الأخرى المتعلقة بكرة القدم والتي بدورها ستحمي الدوري الإنجليزي، الهرم الأوسع لكرة القدم، المشجعين المخلصين والأندية الأخرى". لم يُدرج بيع النادي أو صفقات انتقال اللاعبين في قائمة الأنشطة المسموح بها، ما يعرقل رغبة الروسي في بيع النادي اللندني.

وأعلن أبراموفيتش الأسبوع الماضي أنه اتخذ القرار "الصعب للغاية" لبيع تشيلسي وتعهد بأن تذهب العائدات إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا. ووفقًا للتقارير، كان أبراموفيتش لا يزال ينتظر عرضًا بقيمة ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لبيع بطل أوروبا الحالي الذي اشتراه مقابل 140 مليون جنيه إسترليني. وحقق تشيلسي في عهده 19 لقبًا، بينها خمسة في الدوري الممتاز واثنان في دوري أبطال أوروبا.

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