مقابل راتب خرافي .. ليفربول يوافق على تجديد عقد محمد صلاح

المصدر: وكالات

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رجح تقرير إذاعي بريطاني موافقة إدارة نادي ليفربول الإنجليزي على تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح لينتهي بذلك الجدل الذي أثير حول الخلاف بين الطرفين بشأن بنود العقد، والراتب الذي سيتقاضاه الفرعون في البريميرليغ.

وكشفت الإذاعة عن الراتب الأسبوعي الذي سيتقاضاه محمد صلاح نجم فريق ليفربول مع ناديه، حيث سيحصل الى 450 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً، وفقا لليوم السابع.

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 19 هدفاً بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الثنائي ساديو ماني ودييغو غوتا نجمي الريدز.

وسبق لمحمد صلاح أن حصد جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي 2018، بخلاف حصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي في نسختين ماضيتين، بالإضافة إلى العديد من الجوائز المرموقة أيضاً بينها أفضل لاعب في أفريقيا مرتين وبوشكاش العالمية لأفضل هدف وغيرها من الألقاب الفردية.

ووفقاً للتقرير المعلن فإن قيمة الراتب الأسبوعي الذي سيحصل عليه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي سيصل إلى 9.3 مليون جنيه إسترليني.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي نادي ليفربول سواء محلياً أو قاريا، حيث سجل هذا الموسم 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

في سياق متصل، أكد جيمي كاراغر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم ليفربول وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان سيتنافسان على لقب الأفضل في العالم خلال السنوات القادمة.

وقال كاراغر لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أنا على يقين أنه سيأتي وقت وينقسم العالم فيه بين الثنائي محمد صلاح ومبابي".



وأضاف: "أرقام مو في الموسم الحالي توضح مدى تفوقه على كل لاعبي الدوري الإنجليزي، وأيضًا نرى مبابي يتألق في الدوري الفرنسي، لذا سيتكرر الأمر نفسه مثلما انقسم العالم حول الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة". وتابع: "يوجد لاعبون في الجيل الجديد قادرون على حمل الراية من بعد ميسي ورونالدو".



وعن إمكانية تتويج ميسي بالكرة الذهبية مرة أخرى، قائلًا: "لا أظن أن يحدث ذلك، أعتقد أن رؤية ميسي يتوج الكرة الذهبية العام الماضي ستكون المرة الأخيرة". وأتم: "أعتقد أننا لن نرى ميسي أو رونالدو على منصات التتويج بالجوائز الفردية مرة أخرى".

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