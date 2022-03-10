الفتى الذهبي يضع شرطا وحيدا للانتقال إلى برشلونة

المصدر: البيان

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وضع الفتى الذهبي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، شرطاً وحيداً للانضمام لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، يتمثل في عقد قصير الأجل وفقاً لموقع Le10sport الفرنسي.

وتقدمت إدارة برشلونة بعقد خرافي بقيمة 250 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي والراتب وعمولات الصفقة) لاقناع النجم النرويجي بالانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني، وعقد خوان لابورتا رئيس النادي جلسة مع مينو رايولا وكيل اللاعب، وذهب المدرب تشافي إلى ميونخ للقاء هالاند وشرح دوره مع الفريق.

وارتبط اسم هالاند (21 عاما) بمغادرة دورتموند في الصيف المقبل، خاصة مع رغبة العديد من عمالقة أوروبا في استغلال وضعه التعاقدي لضمه مثل برشلونة، مانشستر سيتي، ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

ويمتلك هالاند شرطا جزائيا في عقده مع دورتموند، يمنحه حرية الرحيل في صيف 2022، مقابل 75 مليون يورو فقط.

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