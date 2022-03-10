كريم بنزيما.. أرقام قياسية في ليلة "الريمونتادا" على حساب سان جيرمان

المصدر: وام

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قاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما فريق ريال مدريد لتحقيق ريمونتادا تاريخية أمس على حساب فريق باريس سان جيرمان في إياب ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. ونجح بنزيما في تسجيل " هاتريك" لفريقه في أقل من 18 دقيقة، لتعديل وضع ريال مدريد وإنقاذه من وداع البطولة، حيث كان الفريق متأخرا بهدفين أحدهما في مباراة الذهاب والثاني في مباراة الإياب سجلهما مواطنه كيليان مبابي.

وأصبح بنزيما " 34 عاما و80 يوما أكبر لاعب يسجل " هاتريك" في تاريخ البطولة، متفوقا على الدولي الفرنسي جيرو الذي سجل" سوبر هاترك" في مرمى اشبيليه في نهاية عام 2020 وهو في سن 34 و66 يوما.

ومن ضمن الأرقام القياسية المميزة التي حققها بنزيما أيضا بعد الهاتريك التاريخي أنه رفع عدد أهدافه مع ريال مدريد إلى 309 أهداف متجاوزا ديستيفانو اسطورة ريال مدريد صاحب الـ "308 "، وبذلك يصبح ثالث هداف في تاريخ ريال مدريد بعد كل من كريستيانو رونالدو " 450 هدفا" وراؤول جونزاليس " 323 هدفا".

كما أنه أصبح ثاني أكثر لاعب يسجل أهدافا لفريقه في الشامبيونز ليج الأوروبي، برصيد 67 هدفا، بعد كريستيانو رونالدو الذي سجل للريال 105.

وبـ"الهاتريك" التاريخي نجح بنزيما أيضا في ان يعادل عدد اهداف مواطنه تيري هنري في دوري الأبطال ليكون لديه الفرصة في أن يكون أفضل هداف فرنسي في تاريخ تلك المسابقة، كما عزز بنزيما رصيده التهديفي هذا الموسم مع الريال بوصوله للهدف رقم 30 في كافة المسابقات بالإضافة إلى تقديمه 12 تمريرة حاسمة لزملائه تمت ترجمتها إلى أهداف.

وذكرت شبكة" أوبتا" المتخصصة في أرقام وإحصائيات اللاعبين والفرق أن بنزيما لأول مرة ينجح في تسجيل 8 أهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا خلال 7 مباريات. كما أصبح بنزيما هو أول لاعب يسجل هاتريك ضد باريس سان جيرمان في مباراة خروج المغلوب في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ولد كريم بنزيما في عام 1987 في مدينة ليون، وهو يحمل الجنسية الفرنسية لكنه من أصول جزائرية، وفي سن الثامنة بدأ مسيرته مع كرة القدم مع نادي تيراليون، ثم اشتهر بأهدافه الحاسمة وقدرته على هز الشباك مع نادي رون، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية ليون في عام 1996، ثم انضم سريعا لفريق الشباب بالنادي برغم أن عمره كان 15 عاما، ثم وقع اول عقد أحتراف له مع النادي لمدة 3 سنوات، وتواصلت مسيرته مع النادي الذي حقق معه العديد من الإنجازات أبرزها الدوري الفرنسي أعوام 2004، و2005، و2006، و2007، وكأس فرنسا 2007، وسجل كريم بنزيما 66 هدفا لفريق ليون الأول في 150 مباراة.

وبدأ كريم بنزيما مسيرته المتميزة والحافلة بالأرقام التاريخية مع ريال مدريد عام 2009، بعقد قيمته 41 مليون يورو لمدة 6 سنوات، ثم تواصلت مسيرته الناجحة مع الريال والكرة الفرنسية ليصبح أحد أساطير النادي الإسباني ونجومه البارزين، خصوصا بعد أن حصل على فرصته الكاملة في أعقاب رحيل كريستيانو رونالدو عن النادي.

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