معرفتها له أنجدته.. زوجة لاعب تقتحم ملعباً بحجر للانتقام من "مُصيب" زوجها

المصدر: البيان

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أصبح زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانغو نجم فريق غورماهيا الكيني، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت باقتحام أرضية الملعب وفي يدها حجرا كبيرا، من أجل ضرب اللاعب الذي تسبب بإصابة زوجها في المباراة.

ونقلت وسائل إعلام كينية، عن زوجة اللاعب الكيني، وتدعى نيار كاساغام، قولها "لقد تم الاعتداء على زوجي.. لقد أغضبني ذلك".

وأضافت "حينما دخلت الملعب وجدت زوجي ملقى الأرض فاقدا لوعيه تماما".

وتابعت "أثار ذلك المشهد غضبي الشديد، بعدها التقط حجراً لأنتقم من الشخص الذي قام بالاعتداء على زوجي داخل الملعب".

وأتمت "عندما اقتربت من اللاعب الذي أصاب زوجي، اكتشفت أني أعرفه جيداً، لذلك ألقيت الحجر من يدي".

وكان رجال الأمن داخل الملعب قد امسكوا زوجة اللاعب الكيني صامويل أونيانغو، بعد اقتحامها ملعب المباراة وبيدها حجراً كبيراً في محاولة الانتقام من اللاعب الذي تسبب في إصابة زوجها وفقدان وعيه في المباراة.

وحسب الصحيفة الكينية، انتهت المباراة بفوز فريق زوجة اللاعب الكيني أونيانغو غورماهيا على نظيره ألينزي ستار، بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الكيني.

يذكر أن فريق غورماهيا يحتل المركز الرابع ترتيب الدوري الكيني برصيد 34 نقطة.

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