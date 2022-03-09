"طلاق في نهاية الموسم".. رونالدو يرحل عن اليونايتد ويرافق ميسي

المصدر: البيان

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يبدو أن أيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل قلعة المان يونايتد باتت معدودة، واقترب رحيله عن الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري.

وخصصت صحيفة "ماركا" الإسبانية خلال عددها الأخير، صفحة للحديث عن مصير كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، في موضوع حمل عنوان "طلاق في نهاية الموسم"، كشفت خلاله عن إمكانية رحيل رونالدو عن مانشستر في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن وسائل إعلام إنجليزية، أن رونالدو يقترب من إنهاء علاقته باليونايتد في الصيف المقبل، مشيرة إلى أنه قرر بالفعل الرحيل عن النادي الأحمر حال فشل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وقال موقع "فوتبول ترانسفير" أن رونالدو من المحتمل أن تكون وجهته المقبلة الانضمام لباريس سان جيرمان للعب بجوار ميسي ونيمار.

وعاد رونالدو لفريقه السابق مانشستر يونايتد في الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس، بعقد مدته موسمين.

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