"ليس البرنابيو فقط حديقته".. تشافي يتحدث عن ميسي ويسخر من ريال مدريد

المصدر: البيان

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أكد الإسباني تشافي هرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، أنه يتمنى فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد خلال المواجهة التي ستجمعهما بدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أنه يدعم الفريق الفرنسي خاصة أنه يضم ثنائي البرسا السابق ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على ريال مدريد، في منتصف الليل اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة وجلطة سراي: "لا أعرف إذا كان سانتياجو برنابيو حديقة ميسي المفضلة أم لا، لأنه صنع العجائب في الكثير من الملاعب ليس فقط سانتياجو".

وتابع: "سأشاهد المباراة، لن أذهب لتناول العشاء، إنه لأمر مخزٍ أننا لسنا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

وعن توقعاته لنتيجة مباراة باريس والريال، قال تشافي: "الفريق الأفضل سيفوز، وأتمنى الأفضل لميسي ونيمار لإنهما أصدقائي".

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