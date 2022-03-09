على رأسهم نجم البايرن.. برشلونة يحدد بدلاء هالاند

المصدر: البيان

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حدد مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، أربعة لاعبين جدد للتعاقد مع واحد منهم حال فشل ضم المهاجم النرويجي آرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند، في الصيف المقبل.

ويسعى برشلونة بقوة للتعاقد مع اللاعب الشاب هالاند لتدعيم خطه الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة حدد أربعة مهاجمين للتعاقد مع أحدهم حال فشل ضم هالاند، يأتي على رأسهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، استغلالا لاقتراب نهاية عقده مع البافاري في صيف 2023، وإمكانية ضمه في الصيف المقبل بمقابل مالي مناسب.

وانضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان لقائمة بدلاء هالاند، حيث قالت الصحيفة أن مارتينيز كان أحد أهم أهداف البلوجرانا، لكن المقابل المادي الذي طلبه النيراتزوري في ذلك الوقت حال دون إتمام الصفقة، ويعتبر السويدي الشاب ألكسندر إيزاك، من ضمن الخيارات البديلة أيضاً، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع ريال سوسيداد.

وجاءت رابع خيارات برشلونة، الألماني الشاب كريم أديمي مهاجم سالزبورج، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، وفي نفس الوقت دخل اللاعب حسابات بوروسيا دورتموند للتعاقد معه في الصيف المقبل حال رحيل هالاند، حسبما أفادت الصحيفة الكتالونية.

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