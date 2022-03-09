مبابي يدافع عن إدريسا جاي بسبب الإساءات العنصرية

المصدر: البيان

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دعم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، زميله إدريسا جاي قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض كيليان مبابي لإصابة قوية قبل أيام أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية لباريس، نتيجة تدخل عنيف من زميله إدريسا جاي، الأمر الذي تسبب في مغادرته للمران.

وفور تداول فيديو إصابة مبابي خلال المران على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة الجماهير الباريسية بأن إدريسا تسبب في الإصابة، تعرض اللاعب وزوجته لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإساءات عنصرية من قبل جماهير النادي الفرنسي، مما اضطر أدريسا لإغلاق التعليقات على حساباته وكذلك حسابات زوجته.

ونشر مبابي صورة له مع إدريسا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب عليها: "كلنا معاً دائماً.. هذه هي باريس"، كدعم لزميله ضد الإساءات العنصرية التي تعرض لها.

ويلتقي باريس سان جيرمان في الثانية عشر منتصف الليل اليوم مع ريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين باريس والريال، انتهت بفوز الفريق الفرنسي على الملكي بهدف دون رد، أحرزه مبابي.





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