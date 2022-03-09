بعد استبعاد روسيا.. رسمياً منتخب بولندا إلى نهائي الملحق الأوروبي

المصدر: البيان

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانا رسمياً، أعلن خلاله تأهل منتخب بولندا إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022.

وكان من المقرر أن يواجه منتخب بولندا نظيره الروسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسار الثاني للملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي عن استبعاد روسيا من الملحق المؤهل لكأس العالم، بسبب الأحداث الجارية مع أوكرانيا.

وأكد الاتحاد الدولي من قبل أنه سيعقد اجتماعات مكثفة لبحث إمكانية إشراك منتخب آخر بدلاً من منتخب روسيا، أو استكمال مباريات الملحق الأوروبي دون إضافة المزيد من المنتخبات، قبل أن يستقر على تأهل منتخب بولندا بشكل مباشر إلى نهائي الملحق الأوروبي.

وأصبح منتخب بولندا ينتظر الفائز من مباراة السويد والتشيك لحسم تأهل منتخب واحد إلى نهائيات كأس العالم 2022.

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