بسبب أوكرانيا.. منع بث مباريات البريميرليغ في روسيا

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي، تعليق اتفاقها مع شريك البث الروسي رامبلر "أوكو سبورت"، وذلك بسبب الأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء البيان كالتالي:

"وافق الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته اليوم بالإجماع على تعليق اتفاقنا مع شريك البث الروسي رامبلر (Okko Sport) فوراً، والتبرع بمليون جنيه إسترليني لدعم شعب أوكرانيا".

واستكمل: "رابطة الدوري الإنجليزي تدين بشدة ما يحدث، نطالب بالسلام مع كل المتأثرين، سيتم التبرع بمبلغ مليون جنيه إسترليني للجنة الطوارئ والكوارث لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين".

وعرضت الشاشات الكبيرة في الملاعب عبارة "كرة القدم تقف معاً" على خلفية باللونين الأزرق والأصفر نسبة للعلم الأوكراني.

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