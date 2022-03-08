برشلونة يستغل الحرب لضم صفقات جديدة

المصدر: البيان

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يبحث برشلونة الإسباني عن عناصر جديدة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة على البطولات بقوة.

وقرر النادي الكتالوني الانقضاض على الدوري الروسي، من أجل الفوز بصفقات مجانية وتعزيز صفوفه في الصيف نظراً للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها "البلوجرانا" مؤخراً.

ويسعى برشلونة لاستغلال قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي صدر أمس الإثنين، بمنح اللاعبين الأجانب بالدوري الروسي حق فسخ عقودهم، والانتقال لأي نادِ أخر مجانا حتى 30 يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة مازال يواصل عملية البحث عن ظهير أيسر لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك على الرغم من تحديد النادي الكتالوني من قبل قائمة من اللاعبين التي تجيد في هذا المركز لاختار واحد منهم والتعاقد معه، وهم لويس جايا لاعب فالنسيا، وأليخاندرو جريمالدو لاعب بنفيكا، قبل أن ينضم لهم دوجلاس سانتوس لاعب زينيت سانت بطرسبرغ.

وكان دوجلاس صاحب الـ 27 عاما، انضم إلى الدوري الروسي قبل 3 أعوام، قادماً من نادي هامبورج الألماني، وخاض مع ناديه الروسي 99 مباراة، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 18 هدفاً.

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