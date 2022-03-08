بسبب غياب ميسي.. بنزيما يقترب من حصد جائزة مميزة لأول مرة

المصدر: البيان

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اقترب مهاجم ريال مدريد الإسباني الفرنسي كريم بنزيما من التتويج بجائزة مميزة لأول مرة خلال مسيرته الكروية.

ونجح بنزيما في إحراز 20 هدفاً هذا الموسم مع ريال مدريد، كان آخرها هدفاً في شباك ريال سوسيداد، الأحد الماضي، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1/4 لصالح ريال مدريد ليواصل الملكي انفراده بصدارة "الليغا" برصيد 63 نقطة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بنزيما ليس معتادا على الوصول لهذا العدد من الأهداف في كل موسم أو حتى التتويج بجائزة هداف المسابقة.

وأضافت الصحيفة أن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، كان عاملاً مساعداً لبنزيما للاقتراب من الفوز بجائزة "البيتشيشي" للمرة الأولى في مسيرته.

وابتعد بنزيما في سباق صدارة هدافي "الليغا" عن أقرب ملاحقيه حيث يتصدر الفرنسي القائمة برصيد 20 هدفاً، فيما يأتي في المركز الثاني كلاً من ياغو أسباس وأنس أونال ودي توماس وفينيسيوس جونيور برصيد 13 هدفاً.

وبعد كريم بنزيما أحد الأوراق التي سيعتمد عليها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ويعول المدير الفني على اللاعب الفرنسي خلال لقاء باريس سان جيرمان المقبل في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام منتصف ليل الخميس بتوقيت الإمارات، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويسعى ريال مدريد لتعويض خسارته في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح العملاق الفرنسي بهدف دون رد، أحرزه نجمه كيليان مبابي.

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