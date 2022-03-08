أنشيلوتي يكشف موقف كروس وبنزيما وخطة إيقاف مبابي

المصدر: البيان

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كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن استعدادات فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، ومدى جاهزية لاعب المرينجي توني كروس.

ويلتقي الملكي مع باريس سان جيرمان منتصف ليل الخميس المقبل بتوقيت الإمارات، على ملعب سانتياغو برنابيو، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتيحت لنا الفرصة للعمل بدنياً بشكل أكبر استعدادا للمباراة المقبلة، لم نلعب جيداً في باريس خلال مواجهة الذهاب، وواثقين من تقديم مباراة رائعة في الإياب".

وعن وضع كريم بنزيما، علق أنشيلوتي: "بنزيما بخير الآن، عاد إلى بنزيما الذي كنا نعرفه قبل الإصابة التي عانى منها مؤخراً، سيكون معنا في المباراة".

وبسؤاله عن إصابة مبابي، علق أنشيلوتي: "آمل دائماً ألا يتعرض اللاعبون لإصابات، سنستعد للمباراة معتبرين أن مبابي يمكنه اللعب".

وعن خطته لإيقاف مبابي، قال: "خطتنا هي خطة للمباراة وليس فقط لمبابي، هناك أيضاً نيمار وميسي، الخطة أن نلعب بشكل جماعي بالكرة وبدون كرة طوال الـ 90 دقيقة".

وحول تصفيق الجماهير وتحية مبابي في البرنابيو، أجاب أنشيلوتي: "تاريخ البرنابيو يؤكد أن اللاعبين الجيدين يتم الترحيب بهم دائماً بالتصفيق، مشجعي البرنابيو يحبون اللاعبين الرائعين".

وبخصوص وضع توني كروس من مباراة باريس، علق المدير الفني لريال مدريد: "اللاعب الذي لا يشعر بأنه جاهز بنسبة 100% لا يمكنه اللعب، إذا رأيت أن كروس جاهز بنسبة 100% فسيتواجد معنا، إذا كانت جاهزيته بنسبة 95% فقط بالطبع لن يتواجد في المباراة"

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