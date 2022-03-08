تحديد خصم ليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: البيان

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حقق فريق نوتينغهام فورست فوزه على نظيره هدرسفيلد تاون بهدفين مقابل هدف، في ختام مباريات الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل فريق نوتينغهام رسمياً إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليضرب موعداً مع نادي ليفربول.

وأجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد يوم الأحد الماضي، وأسفرت نتائجها عن مواجهة ليفربول مع الفائز من مباراة هدرسفيلد تاون ونوتينغهام فورست.

ويلتقي ليفربول مع نوتينغهام فورست، يوم 20 مارس الجاري في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

الجدير بالذكر أن مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ستجمع بين كريستال بالاس مع إيفرتون، ونوتينغهام فورست مع ليفربول، وميدلزبره مع تشيلسي، وساوثهامبتون مع مانشستر سيتي.

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