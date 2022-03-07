ليفاندوفسكي يفسخ عقد الرعاية مع شركة هواوي

المصدر: أ ف ب

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فسخ مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب بولندا لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي عقده مع مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة للتكنولوجيا التي اتهمتها وسائل الإعلام بالتعاون مع روسيا في سياق تدخلها في أوكرانيا.

ونفت الشركة الاتهامات ووصفتها بـ"الأخبار الكاذبة".

وقال وكيل لاعب أفضل لاعب في العالم توماس زافيلاك في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس: "اتخذنا اليوم قرارا بإنهاء التعاون التسويقي بين روبرت ليفاندوفسكي وهواوي. وبالتالي، تم تعليق تحقيق جميع الخدمات الترويجية من جانبنا" دون تحديد سبب فسخ العقد.

وأوضحت وسائل الإعلام البولندية أن هذا القرار مرتبط بمقال نشرته صحيفة دايلي مايل" البريطانية اليومية اتهمت فيه شركة هواوي بمساعدة روسيا على تأمين الإنترنت الخاص بها ضد قراصنة المعلوماتية "الهاكرز" الموالين لأوكرانيا.

وأكدت المجموعة الصينية فسخ التعاقد بينها وبين ليفاندوفسكي في بيان مقتضب جدا.

وقالت هواوي في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس: "تأسف شركة هواوي سي بي جاي بولندا على انتهاء شراكتها مع روبرت ليفاندوفسكي. نحن نقدر سنوات التعاون بيننا لسنوات عدة ونتمنى له كل الكثير من النجاح في المستقبل".





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