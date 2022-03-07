شكوك حول مشاركة مبابي ضد ريال مدريد بعد إصابة في التمارين

المصدر: أ ف ب

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تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جرمان ضد ريال مدريد الاسباني الاربعاء في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب إصابة في قدمه اليسرى تعرض لها في التمارين الاثنين وفق ما أفادت تقارير عدة، فيما أكد ناديه خضوعه لفحص "مطمئن".

وأوضح نادي العاصمة أن نتيجة الفحص الذي خضع له مبابي "مطمئنة"، مضيفا أن "تقييما لإصابته سيتم في غضون 24 ساعة".

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية إن "مشاركة كيليان مبابي غير مؤكدة للغاية. لقد تعرض صباح يوم الاثنين لإصابة في قدمه".

وتابعت "في البداية، خشي نادي العاصمة من وجود كسر. لكن الفحوصات التي خضع لها في وقت مبكر من فترة بعد الظهر استبعدت هذه الفرضية. لكن رحلة بطل العالم إلى مدريد الأربعاء ليست مؤكدة أبدًا".

سيشكل غياب مبابي ضربة موجعة لمتصدر الدوري الفرنسي كونه أفضل مسجل وممرر في صفوفه هذا الموسم.

وكان مبابي سجل هدف الفوز 1-صفر في مباراة الذهاب في باريس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وهو يُعتبر المهاجم الابرز في خط أمامي يضم الارجنتينيان ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا والبرازيلي نيمار، بعد أن سجل خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم و14 في الدوري.

وأكد النادي الباريسي غياب لاعبين فقط عن مباراة الغد هما الإسبانيان سيرخيو راموس وأندير هيريرا.



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