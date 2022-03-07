إبراموفيتش مهدد بمنعه من دخول روسيا لهذا السبب

المصدر: البيان

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يواجه مالك نادي تشيلسي الروسي رومان إبراموفيتش، خطر منع دخوله لبلاده مرة أخرى، بسبب بيان بيع ناديه الإنجليزي.

وقرر إبراموفيتش في وقت سابق، عرض نادي تشيلسي للبيع في ظل الضغوط الواقعة عليه بعد الأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن إبراموفيتش قد لا يتمكن من العودة إلى روسيا مرة أخرى بسبب البيان الذي أصدره ببيع تشيلسي، بعدما ذكر في البيان عبارة "الحرب في أوكرانيا"، وهو ما يعتبر بمثابة اعتراف واضح بأن بلاده روسيا تشن حرباً على أوكرانيا.

يذكر أن إبراموفيتش اشترى نادي تشيلسي عام 2003 مقابل 230 مليون دولار، وعاش البلوز في عهده فترة ذهبية، توج خلالها بـ 19 لقباً.

وحصل تشيلسي مع إبراموفيتش على 5 ألقاب دوري إنجليزي، وبطولتين دوري أبطال أوروبا، ولقب في بطولة كأس العالم للأندية، و5 بطولات كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين لبطولة الدوري الأوروبي، و3 ألقاب كأس الرابطة، وبطولة السوبر الأوروبي، ولقبين لبطولة الدرع الخيرية

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