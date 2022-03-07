ديوكوفيتش يعرض المساعدة المالية على لاعب تنس أوكراني متقاعد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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عرض نوفاك ديوكوفيتش، على لاعب التنس الأوكراني المتقاعد سيرجي ستاخوفسكي (36 عاماً)، دعمه ومساعدته المالية بسبب ظروف الحرب الحالية.

ويعيش ستاخوفسكي المولود في كييف، في المجر، لكنه عاد إلى أوكرانيا للانضمام إلى الجيش، ويقول المحترف السابق إنه تحدث إلى العديد من لاعبي التنس الحاليين والسابقين بشأن الموقف، وهو الآن يحظى بدعم العديد من نجوم العالم.

ونشر ستاخوفسكي، على حسابه في «انستغرام»، رسالة تلقاها على «واتس اب» من ديوكوفيتش، وعرضتها صحيفة «الديلي ميل»، وجاء فيها: «ستاكو، كيف حالك يا رجل؟ هل أنت في الميدان؟، أفكر فيك، على أمل أن يهدأ كل شيء قريباً، ويرجى إعلامي ما هو أفضل عنوان لإرسال المساعدة المالية أو أي مساعدة أخرى».

واشتهر ستاكوفسكي، والذي اعتزل احتراف التنس في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، بفوزه على روجر فيدرر في الدور الثاني في ويمبلدون عام 2013، وإنهاء الرقم القياسي للنجم السويسري بـ 36 مباراة متتالية في ربع نهائي البطولات الأربع الكبرى.

وخلال مسيرته في ملاعب التنس، فاز بأربعة ألقاب فردية، وأربعة ألقاب زوجية، ووصل في الترتيب العالمي الفردي إلى المرتبة 31 على العالم في عام 2010.

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