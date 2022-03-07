اختفاء كوليبالي.. الإيفواري يكرر سيناريو هروبه من الأهلي

المصدر: البيان

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كرر لاعب فريق النجم الساحلي التونسي الإيفواري سليماني كوليبالي، سيناريو هروبه الذي سبق وفعله مع الأهلي المصري عندما كان يلعب ضمن صفوف الأخير موسم 2017/2016.

وكان كوليبالي فاجئ الجميع في مصر قبل ثلاثة أعوام، وهرب من صفوف الأهلي وتغيب عن التدريبات ونشر حينها بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أكد خلاله أنه يتعرض للاضطهاد في مصر وهو ما دفعه للرحيل عن الأهلي، وذلك قبل أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة ضد اللاعب بتغريمه مليون و436 ألف دولار لصالح الأهلي.

وقال التونسي أحمد عدالة الإعلامي بإذاعة "موزاييك" التونسية، أن كوليبالي كرر سيناريو هروبه، وأقدم على نفس الفعل مع ناديه الحالي النجم الساحلي التونسي رغم تعرض الأخير لعقوبات شديدة بسبب ضمه بعد هروبه من الأهلي في وقت سابق.

وأوضح عدالة أن اللاعب لم يقدم أي إضافة للنجم الساحلي، بخلاف تحمل النادي فوق طاقته بسبب ضمه، مشيراً إلى أن كوليبالي أغلق هاتفه وكافة طرق التواصل معه قبل اللقاء الأخير أمام الإفريقي التونسي.

وكشف عدالة قائلاً إن اللاعب لديه مستحقات متأخرة بقيمة راتب 4 أشهر، مشيراً إلى أنه كان عليه التحدث مع مسؤولي النجم الساحلي من أجل إنهاء أزمة مستحقاته قبل الإقدام على خطوة الهروب

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