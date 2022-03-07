ميسي يعود لقائمة منتخب الأرجنتين

المصدر: البيان

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أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، قائمة راقصي التانجو التي ستخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة منتخبي فنزويلا والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، يومي 25 و29 مارس الجاري.

وشهدت قائمة منتخب الأرجنتين عودة نجم نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، بعد غيابه عن المعسكر الماضي لمنتخب بلاده بسبب عدم جاهزيته نتيجة الإصابة التي كان يعاني منها وقتها، كما شهدت قائمة التانجو تواجد نجم يوفنتوس باواو ديبالا، على الرغم من الإصابة الأخيرة التي كان تعرض لها.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين، كالآتي:

فرانكو أرماني، إيميليانو مارتينيز، خوان موسو، أندرادا، جيرونيمو رولي، جونزالو مونتيل، ناهيل مولينا، خوان فويث، كوارتا، جيرمان بيزيلا، أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيجو، ماركوس أكونا، فرانكو كاربوني، باريديس، جويدو رودريجيز، دي بأول، بالاسيوس، لانزيني، لو سيلسو، كريستيان روميرو، نيكولاس باز، تياجو جيرالينك، فالنتين كاربوني، دي ماريا، لوكا روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيهوين بيريز، روبيرتو بيريرا، إيميليانو بويندا، إليخاندرو جوميز، نيكولاس جونزاليس، لوكاس أوكامبوس، أليخاندرو جارنشو، أليكسيس أليستر، ماتياس سولي، ليونيل ميسي، باولو ديبالا، لاوتارو، جيوفاني سيميوني، خواكين كوريا، أنخيل كوريا، لوكاس بوي.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، ولكنه تمكن في وقت سابق من التأهل لمونديال 2022 بشكل رسمي

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