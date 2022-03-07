بسبب الديربي.. رونالدو يغادر مانشستر غاضباً وغموض حول موعد عودته

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفاقمت أزمة نجم نادي مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه الإنجليزي، وذلك على خلفية استبعاده من مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي التي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 1/4، ضمن منافسات الجولة 28 من منافسات البريميرليغ.

واستبعد الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو من قائمة مباراة السيتي في مفاجأة كبيرة، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام الإنجليزية للإشارة إلى وجود حالة من التوتر في العلاقة بين النجم البرتغالي ورانجنيك.

ورد رانجنيك على هذه الأنباء في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، مؤكداً أن غياب كريستيانو كان بسبب الإصابة وليس لأمور فنية، ولكن موقع "ذا أتلتيك" الإنجليزي أكد أن رونالدو غادر مدينة مانشستر غاضباً وتوجه إلى موطنه بطائرته الخاصة، بعدما علم باستبعاده من مباراة الديربي أمام السيتي.

وأكد الموقع أن لاعبي مانشستر تفاجئوا بعدم تواجد كريستيانو في الملعب من أجل مساندتهم في المباراة، وأكد أن اللاعب لم يحدد موعد عودته للمشاركة في التدريبات، مؤكداً أن هناك غموض حول إصابته لاسيما في ظل تضارب المعلومات حول الأمر.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، وهو ما يهدد ظهور الشياطين الحُمر في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز