رياض محرز يتفوق على محمد صلاح وهاري كين

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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بفضل بصمتيه في مرمى "الشياطين الحمر" تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من تحقيق رقم شخصي مميز له، بعد أن بات أكثر لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيلا للأهداف في جميع المنافسات، في الفترة من منذ بداية ديسمبر ولغاية الآن برصيد 13 هدفا، متفوقا على كل من المصري محمد صلاح والدولي الإنكليزي هاري كين اللذين سجلا 10 أهداف في الفترة نفسها، ليثبت أنه في تطور مستمر، واضعاً نفسه في خانة نخبة لاعبي "البريمرليغ".

ففي الأمسية الممتعة والمشوقة لنادي مانشستر سيتي التي قدمها على أرضية ملعب الاتحاد، أمطر "السيتزنس" شباك غريمه الأزلي مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدف، نتيجة تبدو طبيعية في ظل ما يقدمه السيتي من جمالية في الأداء وفعالية في الميدان، بعكس ما يظهره اليونايتد من سوء في المردود وتخبط في النتائج.

الإمتاع والإبداع لم يكن مقتصرا على السيتي بل كذلك كان الحال بالنسبة للجزائري رياض محرز الذي قدم مباراة مميزة وتألق في ليلة استثنائية، كيف لا وهو المسجل لهدفين في مرمى الخصم اللدود، والمساهم بصورة كبيرة في ضمان ثلاث نقاط مهمة لفريقه تعزز موقعه في سلم الترتيب خاصة مع وجود منافس شرس مثل ليفربول، متربص له ومحاول استغلال أي تعثر.

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