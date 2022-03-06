قبل "الديربي".. التونسي حنبعل المجبري متواجد ورونالدو غائب.. أين اختفى الدون؟

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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في الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات (9:30 بتوقيت السعودية)، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع أشهر «ديربيات» الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يحل «اليونايتد» المتذبذب ضيفاً على «السيتي» المتزن، في ملعب الاتحاد، يبدو أنه خبر عادي، لكن غير العادي هو المؤشرات التي أوردتها بعض التقارير العالمية عن عدم وصول نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى «لوري هوتيل»، الفندق الذي تجمعت فيه بعثة الفريق ليلة الأمس، ما أعطى مؤشراً حول إمكانية عدم مشاركته في المباراة المهمة.

يفتح اختفاء كريستانو رونالدو تساؤلات عدة، خاصة أنه شارك في التدريبات الكاملة للفريق يوم الأربعاء، إلى جانب عدم الإعلان عن تعرضه لإصابة، لكن ما يخفف من وطأة هذه التساؤلات بعض الشيء هو عدم ظهور كل من إدينسون كافاني، ورفائيل فاران ولوك شو أيضاً، عندما دخل لاعبو اليونايتد الفندق في وسط مدينة مانشستر استعداداً للمباراة.

أنظار محبي «الشياطين الحمر» ستكون متجهة صوب تشكيلة النادي، التي سيلعن عنها المدرب رالف رانغنيك والتي عادة ما تصدر قبل اللقاء بساعة، آملين أن يتم العثور على اسم كريستيانو في القائمة، ما يعني احتمالية مشاركته، وفي حال عدم قدرة كل من رونالدو وكافاني على خوض المباراة ضد أبناء بيب غوارديولا، فبالتأكيد سيواجه مانشتسر يونايتد معضلة كبيرة، وصعوبة بالغة في مقارعة «السيتزينز» الطامحين بالأساس لخطف النقاط الثلاث ومواصلة الابتعاد عن المطارد المباشر ليفربول.

ورصدت الكاميرات دخول أغلب اللاعبين إلى الفندق على غرار ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز وهاري ماغوير، والعربي التونسي حنبعل المجبري.

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