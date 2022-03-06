قتلى وجرحى في أحداث شغب بمباراة بالدوري المكسيكي

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي قرابة 20 شخصاً مصرعهم في أحداث شغب وقعت خلال مباراة كويريتارو ضد أطلس، في الجولة التاسعة من المرحلة الختامية لموسم 2021-2022 في الدوري المكسيكي، وذلك انتظاراً للبيان الرسمي بعدد الضحايا.

وبدأت الأحداث المؤسفة في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي جرت ملعب لا كوريجيدورا، معقل نادي كويريتارو، والذي كان متأخراً في النتيجة بهدف دون مقابل، حيث قام جمهور أصحاب الأرض بشن هجوم على جمهور الضيوف، بالأسلحة البيضاء، وشوهدت عائلات تحاول الفرار من الشجار الذي امتد من المدرجات إلى أرض الملعب.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وحشية الاعتداءات وفداحة ما حدث، والضرب المبرح المتبادل من قبل الجماهير، وخاصة بعدما فتحت قوات الأمن البوابات التي تفصل المدرجات عن الملعب، لمحاولة حماية العائلات المتواجدة في المدرجات من العراك.

ودفعت تلك الأحداث، رابطة الدوري المكسيكي، إلى الإعلان رسميًا عن تعليق النشاط، وعدم إقامة باقي مباريات الجولة التاسعة، فيما ندد نادي أطلس بالواقعة، وطالب الاتحاد المكسيكي بالتحقيق فيما حدث، ومعاقبة المسؤولين بشدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز