عمر مرموش يكشف سر ارتدائه الجوارب المثقوبة

المصدر: وكالات

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كشف المهاجم المصري عمر مرموش نجم شتوتغارت الألماني سر ظهوره بجوارب مقطوعة في المباريات، وانطباعه عن اللعب بجوار مواطنه محمد صلاح.

وأوضح عمر مرموش في حواره مع موقع شتوتغارت الرسمي السبب وراء ارتدائه جوارب مثقوبة في المباريات، بالقول: "السبب بسيط وهو أنها تكون ضيقة في بعض الأحيان وتضغط على العضلات وعند ثقبها تمنحني راحة أكبر ولكنني أدرك أنني لن أفوز بجائزة جمال معها".

وأضاف "لم يكن عامل الملابس متحمسا لما أفعله في البداية لكنه قبل الأمر، لأن أهم شيء بالنسبة له هو الفوز وليس شكل الجوارب بعد ذلك".

وتطرق مرموش للحديث عن مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، ومساهمتهما معا في وصول منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا في الشهر الماضي، في الكاميرون، قائلا: "اللعب بجوار محمد صلاح هو شعور رائع داخل الملعب، ولكن هناك الكثير للتعلم منه أيضا خارج الملعب، ما يفعله لا يوصف حقا، كيف يعيش يومه، ماذا يأكل وماذا يشرب وكيف يتدرب، ما يفعله طوال اليوم يكشف ما الذي يجعله أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وتابع: "صلاح منحنا الطاقة خلال بطولة أمم إفريقيا، عندما يكون لديك شخص مثله على أرض الملعب هذا يمنحك شعور بالأمان ويسهل من مهمتك داخل الفريق".

وحول الفارق بين الكرة الإفريقية والأوروبية، قال مرموش: "الفرق كبير، وهذا يعد سببا في قدوم العديد من اللاعبين الكبار إلى أوروبا من إفريقيا مثل محمد صلاح أو ساديو ماني، كرة القدم في أوروبا أكثر احترافا وبالتالي فهي ذات جودة أعلى".

يذكر أن عمر مرموش البالغ من العمر 23 عاما، يلعب في صفوف شتوتغارت على سبيل الإعارة قادما من نادي فولفسبورغ، وشارك في 14 مباراة خلال الموسم الحالي، وسجل هدفين إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.

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