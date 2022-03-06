PAUL WANNER أسطورة المستقبل: شكراً كورونا

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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«شكراً كورونا لقد منحتني الفرصة».. فجأة ارتسمت ملامح الإعجاب على وجه ناجيلسمان مدرب بايرن ميونيخ، وعلت شفتيه ابتسامة عريضة، ونادى بأعلى صوته: أيها الولد الصغير «بول فانر» ابن الـ 16 عاماً، أنت موهبة لا تصدق.

لديك السرعة كالغزال والقوة كالأسد، ولديك ثقة بالنفس لا حدود لها، منذ لحظة دخولك استطعت إثبات شجاعتك، كما أنك لست سيئاً من الناحية الجسدية. تلك كانت كلمات ناجيلسمان مدرب بايرن ميونيخ الألماني للاعبه الصغير الشاب «بول فانر» ابن

الـ 16 عاماً، والذي كتب اسمه في سجلات العملاق الألماني كأصغر لاعب في تاريخ الفريق يشارك في الدوري الألماني (البوندسليغا).

في تلك الليلة غاب عن صفوف بايرن ميونخ عدد كبير من أبرز نجومه بسبب الإصابة بـ«كوفيد 19»، ليفتح الباب على مصراعيه أمام بول فانر، «شكراً كورونا لقد منحتني الفرصة»، هكذا كان لسان حال الصاعد الجديد.

ولد «بول فانر» في بلدة أمتزيل بجنوب ألمانيا بالقرب من الحدود النمساوية، وبدأ لعب كرة القدم مع فريق رافينسبورغ المحلي قبل أن تلتقطه أعين كشافة بايرن ميونخ لينضم إلى الناشئين في يوليو 2020 وهو بعمر الـ 14 عاماً.

هدف

أظهر «فانر» إمكانيات عالية منذ اللحظة الأولى مع صغار البافاري، وتجلى ذلك في مشاركته مع فريق تحت 16 سنة في عامه الأول بعمر الرابعة عشرة، كما تم تصعيده للعب مع فريق 17 سنة، ونجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين في مباراتين مع الفريق، ثم انتقل الموسم التالي إلى فريق تحت 19 عاماً، وسجل هدفين وساهم في صنع هدفين في أول 9 مباريات رغم صغر عمره مقارنة ببقية زملائه في الفريق.

ونظراً لموهبته وقدراته انضم لمنتخب ألمانيا للناشئين تحت 17 عاماً في أغسطس 2021 في مباراة أمام بولندا، كما خاض بعدها 6 مباريات، قبل أن تتسبب الجائحة وغياب أكثر من لاعب أساسي في الفريق الأول بأن يستعين المدرب جوليان ناجيلسمان باللاعب ابن الـ 16 عاماً و15 يوماً ليحل بديلاً أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة للدوري الألماني، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم جمال موسيالا والذي خاض أولى مبارياته مع بايرن ميونخ في عمر 17 عاماً و115 يوماً.

مشاركة

لم تكن مشاركة فانر قياسية مع بايرن ميونخ فقط، ولكنه وضع اسمه كذلك في سجلات أصغر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الألماني، إذ أصبح ثاني أكثر أصغر لاعب يظهر في المسابقة بعد يوسوفا موكوكو الكاميروني المولد والألماني الجنسية الذي يعد أصغر لاعب في الدوري الألماني على مر التاريخ بعمر 16 عاماً، متجاوزاً لاعب بروسيا دورتموند السابق نوري شاهين الذي كان الأصغر في تاريخ البوندسليغا، وحافظ على هذا الرقم لمدة 15 عاماً عندما شارك لأول مرة بعمر الـ 16 عاماً و335 يوماً، وذلك في عام 2006.

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