لاعب إسكتلندي يعرض مكافأة لاستعادة ساعته المسروقة

المصدر: إيهاب زهدي

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عرض أولي ماكبيرني مهاجم شيفيلد يونايتد، مكافأة قدرها 20 ألف جنيه استرليني، بعد أن استولى لصوص على ساعاته. وقال اللاعب الإسكتلندي، أن المجموعة التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه استرليني، تم سرقتها في عملية سطو قبل بضعة أشهر. وشارك أولي (25 عاماً)، صوراً لثماني ساعات من بينها ساعة رولكس ذهبية.

ونشرت صحيفة «ذا صن»، قول اللاعب: «20 ألف جنيه استرليني نقداً مكافأة إذا سمح لي أحد بمعرفة أي شيء يؤدي إلى استعادة الساعات أو الفئران التي قامت بذلك». وعلق المشجعون على عرض اللاعب، وغرد أحدهم: «هذا الفتى لديه ساعات أكثر من أهدافه».

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