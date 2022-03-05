عمر مرموش يكشف سر جواربه المقطوعة

المصدر: البيان

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كشف الدولي المصري عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، عن سبب ارتدائه جوارب مقطوعة وظهوره بها دائماً خلال المباريات.

وقال مرموش في تصريحاته لموقع شتوتجارت الرسمي: «لا توجد جوارب كبيرة والمتاحة تكون ضيقة جداً بالنسبة لي، لذلك أقوم بقطعها لإعطاء مساحة أكبر، وأستطيع التحرك بسهولة».

وتابع: «عامل الملابس لم يكن متحمساً لما أفعله في البداية، لكنه بعد ذلك تقبل الأمر».

وتطرق مرموش للحديث عن الفوارق بين الكرة الأفريقية والأوروبية، حيث قال: «الفارق بين كرة القدم في أفريقيا وأوروبا كبير بسبب جودة اللاعبين، رغم أنه مؤخراً أصبح هناك لاعبون كبار من القارة السمراء يلعبون في أوروبا مثل محمد صلاح وساديو ماني، لكن كرة القدم في أوروبا أكثر احترافاً».

وتحدث مرموش عن علاقته بمحمد صلاح، حيث قال: «مزاملة صلاح شعور رائع، ليس فقط في الملعب ولكن خارجه أيضاً، تعلمت الكثير مما يفعله صلاح، كيف يعيش، وماذا يأكل ويشرب، كيف يتدرب، ماذا يفعل طوال اليوم، وأدركت الأسباب التي تجعله أحد أفضل اللاعبين في العالم».

وأردف: «خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية منحنا صلاح الكثير من الطاقة، عندما تلعب مع شخص مثله على أرض الملعب يمنحك الأمان، وسهل علينا مهمتنا مع المنتخب».

وأتم: «صلاح لعب 120 دقيقة خلال مباريات الأدوار الإقصائية في بطولة الأمم، أمر لا يتطلب مجهوداً بدنياً فقط بل تركيزاً ذهنياً أيضاً، كنا نركز بشدة على الوصول إلى هدفنا لدرجة أننا نسينا الإجهاد تقريباً».

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