رقم جديد ينتظر تريزيجيه في مواجهة بشكتاش بالدوري التركي

المصدر: البيان

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يسعى الدولي المصري محمود حسن «تريزيجيه» لمواصله تألقه مع فريقه إسطنبول باشاك شهير التركي خلال مواجهة بشكتاش، التي ستقام يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري التركي.

وخاض تريزيجيه 3 مباريات مع إسطنبول باشاك شهير منذ انضمامه إلى صفوفه على سبيل الإعارة قادماً من أستون فيلا الإنجليزي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً.

ونجح تريزيجيه في أول مبارياته مع باشاك شهير هذا الموسم في صناعة هدف ضد غازي غنتاب، ثم سجل هدفين أمام ريزيسبور في مباراة انتهت لصالح فريقه 0/2، وهدف آخر ضد كاراجومورك وانتهت المباراة لصالح الأخير 1/2، بينما غاب عن باشاك شهير في لقاء كونيا سبور.

ولعب تريزيجيه ضد بشكتاش من قبل 4 مباريات عندما كان لاعباً في صفوف نادي كاسيمباسا التركي، فاز في لقاء وتعادل مثله وخسر مباراتين، وسجل في شباكه هدفين.

ويبحث تريزيجيه عن مواصلة تألقه أمام بشكتاش في مباراته المقبلة، وتسجيل هدفه الثالث في تاريخ مواجهاته مع الفريق المذكور.

ويحتل إسطنبول باشاك شهير المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، فيما يأتي بشكتاش في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

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