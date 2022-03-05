محمد صلاح: مررت بظروف صعبة وكدت أنام في المقابر

المصدر: دبي- سارة عبدالباقي

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أكد محمد صلاح؛ نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، أنه مرّ بظروف صعبة في بداية مسيرته الكروية.

وقال صلاح خلال ظهوره مع الإعلامية إسعاد يونس: "عندما كنت صغيراً طلبت من والدي أموال لقضاء بضع أيام في القاهرة رفقة أحد زملائي في المقاولون وقتها، حيث أبلغني زميلي بأننا سنسكن عند خاله، ومنحني والدي بالفعل 60 جنيهاً".

وأضاف صلاح، قائلاً: "ذهبنا إلى خال زميلي لكننا فوجئنا بعدم وجوده ولم يكن أمامنا خيار إلا أن ننام أمام المقابر في انتظاره، ولكني رفضت".

وتابع: "توجهنا إلى بوابة نادي "المقاولون العرب" للنوم أمامها، واستيقظنا في السادسة صباحا ثم ذهبنا لتناول وجبة الإفطار وعدنا بعدها في التاسعة صباحا لخوض التدريبات".

وأتم: "نادي المقاولون العرب من أحسن قطاعات الناشئين في مصر، حتى قبل أن ألعب له".

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