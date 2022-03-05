الإنتر يستعيد نغمة الانتصارات بـ "هاتريك" مارتينيس ويتصدر الكالتشيو مؤقتاً

المصدر: أ ف ب

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استعاد إنتر ميلان بطل الموسم الماضي نغمة الانتصارات منذ أكثر من شهر اثر تغلبه على ساليرنيتانا 5-صفر بفضل ثلاثية لمهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

ورفع الإنتر رصيده الى 58 نقطة ليرتقي الى المركز الاول بفارق نقطة واحدة عن كل من ميلان ونابولي اللذين يتواجهان في مباراة قمة غدا الاحد على ملعب دييغو مارادونا في المدينة الجنوبية.

ويعود آخر فوز لإنتر في الدوري الى 22 يناير عندما تغلب على فينيتسيا 2-1، خاض بعدها اربع مباريات فخسر اثنتين وتعادل في مثلهما.

وفرض مارتينيس نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية بعد صيام عن التهديف دام قرابة الثلاثة اشهر.

سيطر الإنتر الذي تعادل مع جاره ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس ايطاليا سلبا منتصف الاسبوع، على مجريات اللعب تماما منذ مطلع المباراة لا سيما بفضل التحركات الخطيرة لمارتينيس الذي سنحت له اول فرصة في الدقيقة 19 عندما سدد في العارضة.

وسرعان ما افتتح الارجنتيني التسجيل لإنتر اثر تمريرة في العمق من نيكولو باريلا فسيطر عليها قبل ان يطلقها في الشباك (22). والهدف هو الاول لمارتينيس في الدوري بعد صيام دام منذ 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي ضد ساليرنيتانا بالتحديد.

ونجح مارتينيس في اضافة الهدف الثاني بسيناريو مماثل عندما تلقى كرة امامية من باريلا فسددها بيسراه داخل شباك الحارس لويجي سيبي قبل نهاية الشوط الاول بخمس دقائق. وبات الارجنتيني ثامن لاعب منذ موسم 2018-2019 يصل الى حاجز الخمسين هدفا في الدوري.

واكمل مارتينيس ثلاثيته عندما تلقى كرة متقنة من زميله البوسني المخضرم ادين دجيكو فتابعها داخل الشباك من مسافة قريبة (56) رافعا رصيده الى 14 هدفا هذا الموسم في المركز الرابع لترتيب الهدافين بعد الصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) وتشيرو ايموبيلي (لاتسيو) والارجنتيني جيوفاني سيميوني (فيرونا).

وأضاف إنتر الهدفين الرابع والخامس في مدى 5 دقائق بتوقيع دجيكو بتسديدة بيسراه (64) ثم بكرة مماثلة بتمريرة من الهولندي دنزل دامفريس (69).

وسنحت فرصة ثمينة لساليرنيتانا لانقاذ ماء الوجه عندما سدد البوسني ميلان دوريتش كرة قوية طار لها الحارس المخضرم السلوفيني سمير هاندانوفيتش وابعدها الى ركنية (78).

وكان الإنتر تغلب على ساليرنيتانا بالذات 5-صفر ايضا خلال المرحلة الثامنة عشرة بفضل اهداف لخمسة لاعبين مختلفين في 17 ديسمبر الماضي.

يذكر أن الإنتر يواجه خطر الخروج من الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا بعد سقوطه على أرضه امام ليفربول الانجليزي صفر-2 ذهابا قبل لقاء العودة الثلاثاء المقبل على ملعب انفيلد في الشمال الانجليزي.

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