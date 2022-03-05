محمد صلاح يكشف بعض أسرار حياته الشخصية

المصدر: البيان

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أكد محمد صلاح؛ نجم منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، إنه يعمل دائماً على التركيز في حياته المهنية، والعمل على تجنب الأخطاء خلال مسيرته.

وقال صلاح خلال ظهوره مع الإعلامية إسعاد يونس: "بخاف على أكل عيشي، بحاول أتجنب الأخطاء، وأكون على الطريق الصحيح بهدف الحفاظ على حياتي المهنية، وقرارتي منذ صغري كانت دائماً بهدف أن أصبح لاعباً متميزاً".

وتابع: "هناك مواهب مميزة وأفضل مني وأخطؤوا ولم يكملوا مسيرتهم بسبب مشاكلهم مع المدربين وعدم التزامهم، لذلك حاولت أتجنب هذا الأمر".

وتطرق محمد صلاح للحديث عن زوجته ماجي صادق، ودورها في مساعدته خلال مشواره، حيث قال: "زوجتي كانت تعاني في البداية بسبب تربية البنات، وقلت لها إذا كنت ترغبين في بدء حياة مهنية أنا لا أمانع، هي تعتني بالمنزل وتهتم بتثقيف نفسها وتطوير ثقافتها وتقضي وقتها في القراءة والتعلم، ‏ورفضت العمل من أجل تربية أطفالنا".

وأردف: "لا أجبر زوجتي أو بناتي على القيام بأي شيء، وأرى أن المجتمع والمدرسة يساهمان بشكل كبير في بناء شخصيتهن".

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