مقتل مدرب شاختار دونيتسك الأوكراني

المصدر: البيان

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أعلن سيرهي بالكين الرئيس التنفيذي لنادي نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، وفاة أحد مدربي فريق الشباب وذلك جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتب سيرهي بالكين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قتل أحد موظفينا أمس، مدرب الشباب قتلته شظية قذيفة، روسيا تقتل الأوكرانيين، أوقفوا هذا الجنون».

يذكر أن نادي شاختار يعتبر أحد الأندية الرائدة في أوكرانيا، وفاز بالدوري الأوكراني 13 مرة، وكأس أوكرانيا 13 مرة، وكأس السوبر الأوكراني 9 مرات، والدوري الأوروبي مرة عام 2009.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر في وقت سابق تعليق جميع الفرق الروسية سواء كانت منتخباً أو نادياً، من المشاركة في كل من بطولات الفيفا ويويفا حتى إشعار آخر.

وأكد الفيفا أنه تم الاتفاق على هذه القرارات من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة التنفيذية لليويفا، وهو ما يعني استبعاد منتخب روسيا من خوض المرحلة الفاصلة لنهائيات كأس العالم 2022.

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