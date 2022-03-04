الأسطورة الهولندي كلارنس سيدورف يعلن إسلامه

المصدر: البيان

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أعلن الأسطورة الهولندي كلارنس سيدورف اعتناقه الدين الإسلامي، اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

ووجه سيدورف شكره لمتابعيه بعد تلقيه عدداً كبيراً من الرسائل خلال الساعات الماضية، عقب تداول خبر دخوله الإسلام.

وكتب النجم الهولندي السابق: «شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي احتفلت بانضمامي إلى الأسرة الإسلامية، أنا سعيد للغاية ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم وخاصة عزيزتي صوفيا التي علمتني بعمق معنى الإسلام».

وتابع: «لم أغير أسمي وسأستمر في حمل اسمي الحالي كما هو مثلما قال والدي، أبعث بكل حبي لكل شخص في العالم».

واعتزل كلارنس سيدورف كرة القدم عام 2014، بعد رحلة مميزة في الملاعب، ويعتبر النجم الهولندي هو اللاعب الوحيد الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ثلاثة فرق مختلفة، وهي أياكس أمستردام وريال مدريد وميلان.

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