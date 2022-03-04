صلاح يكشف سبب تسلم زوجته جائزة القدم الذهبية وكيف علق على خسارة الكرة الذهبية؟

المصدر: البيان

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كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر سبب تسلم زوجته جائزة القدم الذهبية لعام 2021، بقوله "هي شخصية هادئة، ولم تكن تظهر معي كثيرا، ورأيت أنها تستحق هذه اللحظة تقديرا لدورها الكبير في حياتي".

وأوضح النجم المصري تصريحاته بقوله "زوجتي أهم ضلع في منظومة نجاحي، فهي تتحمل ضغوطات كبيرة في المنزل، وتساهم أيضا في تخفيف العبء عني وتساعدني على تجاوز أي حالة مزاجية غير جيدة".

كما علّق محمد صلاح على خسارته جائزتي الكرة الذهبية وذا بيست، كأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وحل صلاح سابعا في تصنيف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لجائزة الكرة الذهبية، التي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمرة السابعة في تاريخه.

وقال نجم ليفربول في مقابلة مع قناة DMC المصرية: "شعرت بصدمة، فلم يتوقع أحد في العالم بأكمله أن أكون في المركز السابع، ولكن ماذا أفعل؟!".

وأضاف: "لا أشعر بالمؤامرة، ولكن لا أعلم معايير الخيارات، هناك دول بعيدة تماما عن كرة القدم تشارك في عملية التصويت".

وتطرق هداف الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا عن حلوله ثالثا في جائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مستنكرا "لا أعلم ما الأساس الذي تبنى عليه الخيارات؟ بالطبع لا أكون سعيدا".

واستدرك لاعب تشيلسي وروما السابق: "لكن طالما الناس والعالم بأكمله يرى أنني الأحق، فهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

وشدد محمد صلاح بقوله: "لا أشعر باستهداف شخصي ضدي، ولكن الأمر ليس عادلا".

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