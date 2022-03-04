محمد صلاح يكشف أهم مباراة لعبها في مسيرته الكروية

المصدر: البيان

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كشف محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، عن أهم مباراة لعبها في حياته، مشيرا إلى سعادته الكبيرة عندما يرتدي قميص منتخب الفراعنة.

وقال محمد صلاح، في حوار تليفزيوني، أذيع مساء أمس الخميس، «أكون سعيدًا جدًا عندما أخوض مباراة مع منتخب مصر، شرف كبير لي أن أكون ضمن صفوف منتخب مصر، نكون سعداء جميعا كلاعبين، خصوصا أننا نلعب مع بعض منذ حوالي 10 أعوام».

وأضاف محمد صلاح «أحلى إحساس عندي أفوز بمباراة مع منتخب مصر، وكان الصعود إلى كأس العالم 2018 أفضل شيء قدمته للمنتخب، خصوصا بعد غياب لفترة طويلة عن الوصول للمونديال».

واختتم «مباراة الكونغو الديمقراطية التي قادتنا للتأهل إلى كأس العالم 2018 هي أهم مباراة لعبتها في حياتي، خصوصا في ظل الأجواء التي كانت محيطة بالمباراة».

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية في استاد القاهرة، بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة.

ويستعد محمد صلاح مع منتخب مصر لخوض مباراتي السنغال ضمن الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، في مارس الجاري.

ويسعى منتخب مصر للتأهل إلى بطولة كأس العالم مرتين متتاليتين لأول مرة في تاريخه.

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