الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد المرحلة النهائية المؤهلة للمونديال

المصدر: البيان

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي عن المواعيد النهائية لمواجهات المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ونشر الاتحاد الإفريقي بيانا رسمياً عبر موقعه، اليوم الخميس، كشف خلاله عن المواعيد النهائية للمباريات، وكذلك الملاعب المستضيفة لها.

وتعتبر هذه المرحلة حاسمة بالنسبة للعديد من المنتخبات الإفريقية، التي تسعى للتأهل إلى منافسات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب هذا الدور يوم 25 مارس الجاري، على أن تقام مباريات العودة يوم 29 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022

الكونغو الديموقراطية × المغرب

5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب الشهداء

مالي × تونس

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب 26 مارس

الكاميرون × الجزائر

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب جابوما

مصر × السنغال

9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، على إستاد القاهرة

غانا × نيجيريا

9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب كيب كوست

مواعيد مباريات إياب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022

السنغال × مصر

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب ديامينياديو الأولمبي

نيجيريا × غانا

7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب أبوجا

الجزائر × الكاميرون

9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب مصطفى تشاكر

تونس × مالي

9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب حمادي العقربي

المغرب × الكونغو الديموقراطية

9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب ملعب محمد الخامس

Qatar 2022™: African Qualifiers Play-off dates and venues confirmed https://t.co/gY24pqKB8Z

— CAF Media (@CAF_Media) March 3, 2022

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