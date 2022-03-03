من هو رجل الأعمال المصري المهتم بشراء تشيلسي؟

المصدر: البيان

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام رجل الأعمال المصري لطفي منصور بشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، بعدما أعلن رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش مساء أمس الأربعاء عن عرض النادي الإنجليزي للبيع بسبب تزايد الضغوط عليه نتيجة الأحداث الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت صحيفة "تليغراف" الإنجليزية إن منصور البالغ من العمر 33 عاما ويحمل تذكرة موسمية في ستامفورد بريدج، بصدد تقديم عرض لشراء النادي من أبراموفيتش.

ويشغل منصور منصب الرئيس التنفيذي لشركة "مان كابيتال" الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته، وهو النجل الأكبر للملياردير المصري محمد منصور الذي يبلغ من العمر 73 عاما، والذي تقلد من قبل منصب وزير النقل بالحكومة المصرية بين عامي 2006 و2009.

وتبلغ قيمة ثروة عائلة منصور حوالي 5.1 مليار دولار، وذلك وفقاً لإحصاءات مجلة "فوربس" في العام الماضي.

الجدير بالذكر أن تشيلسي توج في شهر فبراير الماضي لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بأبو ظبي.

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