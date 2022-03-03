باريس سان جيرمان يكشف حقيقه مفاوضاته مع زيدان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان البرازيلي ليوناردو ناسيمينتو، عن حقيقة مفاوضات النادي الفرنسي مع زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد.

وقال ليوناردو خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان لا يفكر على الإطلاق في تغيير مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مشيراً إلى أنه لم يتم التواصل مع زيدان أو أي مدرب آخر.

وتابع قائلاً: "يمكنني القول إن بوكيتينو لم يطلب أبداً الرحيل، وليست لدي مشكلة معه، ونحن نتحدث عن كل شيء".

وتحدثت بعض التقارير الصحفية عن اقتراب رحيل بوكيتينو عن تدريب العملاق الباريسي عقب نهاية الموسم الجاري بعد رحلة استمرت مع البي إس جي منذ شهر يناير 2021، وأشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني في طريقه لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاسيما أن عقده مع باريس ينتهي بعد موسم واحد فقط، تحديداً في يونيو 2023.

وارتبط اسم زيدان بتدريب باريس سان جيرمان بداية من الموسم المقبل، خاصة أنه لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن المسؤولية الفنية لنادي ريال مدريد الإسباني، وهو ما نفاه المدير الرياضي للنادي الفرنسي

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز