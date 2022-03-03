رجل أعمال مصري يقترب من شراء تشيلسي

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحيفة بريطانية، عن اهتمام رجل أعمال مصري بشراء نادي تشيلسي، بعد ان عرضه الروسي رومان أبراموفيتش للبيع في ظل الأزمة التي تعرض لها في إنجلترا بعد الهجوم الروسي للأراضي الأوكرانية.

وذكرت صحيفة "دايلي تيليجراف" البريطانية، أن رجل الأعمال المصري لطفي منصور مهتم بشراء نادي تشيلسي بعد عرض النادي للبيع من قبل مالكه رومان أبراموفيتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد حاملي التذاكر الموسمية لتشيلسي ويدعى لطفي منصور قد تقدم بالفعل بعرضا لأبراموفيتش من أجل شراء النادي.

ولطفي منصور والبالغ من العمر 33 عاما هو الرئيس التنفيذي لشركة «مان كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور التجارية التابعة لعائلته.

يذكر أن رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، أصدر بيانا جديدا يؤكد خلاله أنه قرر بيع النادي لأنه يؤمن أن ذلك القرار يأتي في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين.

وقال أبراموفيتش، إنه «قرر إنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع.. سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا.. ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل».

وجاء بيان أبراموفيتش كالتالي:"أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي. كما ذكرت من قبل ، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي. في الوضع الحالي ، اتخذت قرارًا ببيع النادي ، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه.

لن يتم التعجيل ببيع النادي ولكنه سيتبع الإجراءات القانونية الواجبة. لن أطلب سداد أي قروض. لم يكن هذا أبدًا متعلقًا بالعمل أو المال بالنسبة لي ، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي. علاوة على ذلك ، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع. سيكون الأساس لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا. ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا ، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل.

أرجو أن تعلم أن هذا كان قرارًا صعبًا للغاية ، ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة. ومع ذلك ، أعتقد أن هذا في مصلحة النادي.

آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعًا شخصيًا. لقد كان امتياز العمر أن أكون جزءًا من نادي تشيلسي وأنا فخور بجميع إنجازاتنا المشتركة. سيظل نادي تشيلسي لكرة القدم وأنصاره دائمًا في قلبي".

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