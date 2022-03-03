المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل نادي لايبزيغ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم أمس الأربعاء، بفوزه برباعية نظيفة على مضيفه هانوفر من الدرجة الثانية في الدور ربع النهائي.

وتناوب على تسجيل رباعية لايبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو (17 و22)، النمساوي كونراد لايمر (67)، والبرتغالي أندريه سيلفا (73).

وبالتالي، لحق لايبزيغ بأونيون برلين، الذي كان أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه على سانت باولي من الدرجة الثانية 2-1 أول أمس الثلاثاء.

ويختتم الدور ربع النهائي بلقاءات هامبورغ من الدرجة الثانية مع كارلشروه من الدرجة الثانية، وبوخوم مع فرايبورغ في وقت لاحق.

يذكر أنها المرة الأولى منذ 72 عاماً يشهد فيها ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا تواجد أربعة أندية من الدرجة الثانية.

ويقام الدور نصف النهائي في 19 و20 أبريل المقبل على أن تقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين في 21 مايو المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز