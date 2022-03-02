دورتموند يسحب العضوية الفخرية من المستشار الألماني السابق شرودر

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء سحب العضوية الفخرية من المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر بسبب صلاته مع روسيا.

وقال النادي الذي يحتل المركز الثاني راهناً في ترتيب الدوري الألماني، في بيان إن الرئيس راينهارد راوبال أبلغ شرودر "في لقاء شخصي" إن عضويته قد ألغيت.

أضاف نادي اقليم الرور "غير مقبول في ضوء الهجوم الروسي ضد أوكرانيا" أن يحتل عضو فخري في دورتموند منصباً إدارياً في مؤسسة حكومية روسية.

واتخذت اللجنة التنفيذية في النادي القرار بسبب الارتباطات الوثيقة لشرودر بروسيا في أعقاب تدخلها في أوكرانيا.

ويُعدّ شرودر (77 عاماً)، المستشار الألماني بين 1998 و2005، صديقاً مقرّباً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هو رئيس مجلس إدارة "روسنيفت"، أكبر شركة نفط روسية، ولجنة المساهمين في نورد ستريم 2، خط أنابيب الغاز الروسي.

وخلافاً لمسؤولين أوروبيين سابقين مثل الفرنسي فرنسوا فيّون أو الإيطالي ماتيو رنتسي، رفض شرودر حتى الآن الاستقالة من مناصبه.



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