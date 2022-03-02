أبراموفيتش يريد التخلص من تشيلسي .. وملياردير سويسري يقترب

المصدر: د ب ا

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ذكرت تقارير إخبارية أن الملياردير السويسري هانز يورج فيز زعم أنه تلقى عرضا لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

واعترف فيز /86 عاما/ باهتمامه بشراء النادي من رومان أبراموفيتش، لكن فقط ضمن تحالف.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إلى أن الملياردير الروسي-الإسرائيلي أبراموفيتش يرغب في الاحتفاظ بملكيته لنادي تشيلسي.

لكن هذا الأمر قد يكون مستحيلا في حالة فرض الحكومة البريطانية عقوبات ضد أبراموفيتش /55 عاما/ الذي يمتلك النادي منذ عام 2003.

واعترف فيز بأنه سينظر تفاصيل أي صفقة محتملة لشراء تشيلسي، علما بأنه تردد أن المبلغ المطلوب لذلك يتجاوز ملياري جنيه إسترليني (6ر2 مليار دولار).

وقال فيز في تصريحات لصحيفة "بليك" السويسرية: "أبراموفيتش يحاول بيع جميع الفيلات التي يمتلكها في إنجلترا، كما يريد التخلص من تشيلسي بشكل سريع".

وأضاف :"أنا وثلاثة أشخاص أخرين تلقينا عرضا يوم الثلاثاء لشراء تشيلسي من أبراموفيتش."

وتابع: "علي الانتظار لأربعة أو خمسة أيام الآن. أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي."

وأضاف :"كما تعرفون... تشيلسي ليس لديه أموال... واليوم لا نعرف سعر البيع بالتحديد."

وحاول أبراموفيتش يوم السبت الماضي التخلي عن الإدارة المباشرة لتشيلسي، وذلك في ظل أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن أبراموفيتش منح أمناء المؤسسة الخيرية للنادي حق "الإشراف ورعاية" النادي الإنجليزي.

ودفع هذا مفوضية المؤسسات الخيرية للتواصل مع النادي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن خطط أبراموفيتش، بعد أن أثار بعض الأمناء مخاوف بشأن الأمور الفنية.

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