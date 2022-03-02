أونيون برلين أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

المصدر: أ ف ب

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بات أونيون برلين أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بفوزه على سانت باولي من الدرجة الثانية 2-1 أمس الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي.

وكان سانت باولي البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الغاني دانيال-كوفي كييريه في الدقيقة 21 من ركلة حرة، لكن أونيون برلين أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأوّل عبر مهاجمه السورينامي شيرالدو بيكر.

ومنح البديل المهاجم أندرياس فوغلسامر الفوز لأنيون برلين بعد عشر دقائق من دخوله مكان النيجيري تايوو أوونييي (75).

وحرمت العارضة فوغلسامر من تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بردها تسديدته في الوقت بدل الضائع.

وهي المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً التي يبلغ فيها أونيون برلين دور الأربعة في مسابقة الكأس وتحديداً موسم 2000-2001.

وأنهى أونيون برلين مغامرة سانت باولي الذي كان جرّد بوروسيا دورتموند من اللقب بالفوز عليه 2-1 في ثمن النهائي.

ويختتم الدور ربع النهائي الأربعاء بلقاءات هامبورغ من الدرجة الثانية مع كارلشروه من الدرجة الثانية، وهانوفر من الثانية مع لايبزيغ، وبوخوم مع فرايبورغ.

يذكر أنها المرة الأولى منذ 72 عاماً يشهد فيها ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا تواجد أربعة أندية من الدرجة الثانية.

ويقام الدور نصف النهائي في 19 و20 أبريل المقبل على أن تقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين في 21 مايو المقبل.

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